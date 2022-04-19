Совсем кроха: Джамала показала редкое ахивное фото с младшим сыном

Джамала показала поклонникам архивный снимок со своим младшим сыном Селимом-Гираем / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У Джамалы, которая спела с Kalush Orchestra, двое детей – четырехлетний Эмир-Рахман и Селим-Гиарй, которому один год и 10 месяцев.19 июня Селиму-Гираю исполнится два года.

В Instastories Джамала показала милое архивное фото, на котором малышу всего несколько месяцев.

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"Мой родной, тебе сегодня 1,10", – подписала кадр певица.

Скриншот: Instagram

Сейчас Джамала находится в Турции. Вчера у артистки была встреча с супругой президента Турции – Эмине Эрдоган. Джамала опубликовала кадр, на котором они вместе с первой леди Турции держат флаг Украины.

Скриншот: Instagram

Джамала выступила уже на более чем 10 мероприятиях в Польше, Великобритании, Исландии, Испании и других странах. Оба маленьких сына певицы путешествует вместе с ней.

Джамала с детьми / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Ранее Джамала рассказала, как вывезла детей за границу и собирала деньги для Украины. Певица Джамала застала первые дни полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины в столице.