Зовсім малюк: Джамала показала рідкісне ахівне фото з молодшим сином

Джамала показала шанувальникам архівний знімок зі своїм молодшим сином Селімом-Гіраєм / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У Джамали, яка заспівала з Kalush Orchestra, двоє дітей – чотирирічний Емір-Рахман та Селім-Гіарй, якому один рік та 10 місяців.19 червня Селіму-Гіраю виповниться два роки.

В Instastories Джамала показала миле архівне фото, на якому малюку лише кілька місяців.

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"Мій рідний, тобі сьогодні 1,10", – підписала кадр співачка.

Скріншот: Instagram

Зараз Джамала перебуває у Туреччині. Учора артистка мала зустріч з дружиною президента Туреччини – Еміне Ердоган. Джамала опублікувала кадр, на якому вони разом із першою леді Туреччини тримають прапор України.

Скріншот: Instagram

Джамала виступила вже на більш ніж 10 заходах у Польщі, Великій Британії, Ісландії, Іспанії та інших країнах. Обидва маленькі сини співачки подорожують разом з нею.

Джамала з дітьми / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Раніше Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України. Співачка Джамала застала перші дні повномасштабного вторгнення окупантів на територію України у столиці.