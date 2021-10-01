Список пополнился: еще одна звезда обвинила Пугачеву в разрушенной карьере

Звезда 80-х обвинила Аллу Пугачеву в испорченной карьере / Фото: скриншот

Совсем недавно экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина заявила, что Алла Борисовна одним звонком могла поставить крест на будущем любого исполнителя. Неугодного артиста просто переставали приглашать к участию в программах на телевидении. Сама Пугачева уже отреагировала на обвинения. Она все отрицает и советует поклонникам не верить слухам.

После разразившегося скандала Гулькина заявила, что другие артисты в частных беседах подтверждают ее слова, но большинство публично боится об этом говорить. Звезда прошлых лет пообещала предоставить доказательства, что Пугачева в свое время влияла на карьеру других артистов.

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А пока о конфликте с Пугачевой рассказала певица Татьяна Анциферова, которая в свое время исполнила песню "Ищу тебя" для фильма "31 июня!".

Алла Пугачева и Татьяна Анциферова / Фото: Скриншот из YouTube

Я попала на хорошо насиженное место, кому-то это очень не понравилось, – сказала артистка в беседе с "Дни.ру"

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Как оказалось, изначально песни для этой кинокартины должна была исполнять Пугачева, но она поссорилась с композиторов Александром Зацепин и ей нашли замену в лице Татьяны Анциферовой. Это не понравилось Алле Пугачевой.

После того как все песни к "31 июня" были записаны, выступления Анциферовой принципиально не транслировали.

В последний момент я узнала, что мою песню вырезали перед выходом программы в эфир. Со временем я узнала, что это было поручение КГБ, – заявила певица.

Она считает, что Алла Пугачева приложила к этому руку.

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