Сразу три поколения: Тоня Матвиенко умилила снимком с мамой и дочкой

/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко, которая недавно прокомментировала слухи о разводе родителей, проводит время с семьей. На днях певица вместе со своей мамой Ниной Матвиенко и младшей дочкой Ниной посетили новогодний спектакль "Новая Снежная Королева" с Олей Поляковой в главной роли.

У себя в Instagram Тоня опубликовала совместное фото с мамой и дочкой.

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/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Подписчики в комментариях не скрывали восторга от нового семейного фото.

"Красивые"

"Красивые украиночки"

"Ниночка маленькая красивая артистка, будущая звезда"

"Как же здорово, когда вот так все поколения дружно и вместе. Нине низкой поклон, как берегине своего рода"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян приобрели отдельное жилье, но переехать пока что туда не могут из-за проблем с застройщиком.

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Ранее Тоня Матвиенко рассказала, кто имеет влияние на младшую дочь.