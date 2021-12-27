Відразу три покоління: Тоня Матвієнко зворушила знімком з мамою та донькою

/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко, яка нещодавно прокоментувала чутки про розлучення батьків проводить час з сім'єю. Днями співачка разом зі своєю мамою Ніною Матвієнко та молодшою донькою Ніною відвідали новорічну виставу "Нова Снігова Королева" з Олею Поляковою у головній ролі.

У себе в Instagram Тоня опублікувала спільне фото з мамою та донькою.

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/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Підписники у коментарях не приховували захоплення від нового сімейного фото.

"Красиві"

"Красиві україночки"

"Ніночка маленька гарна артистка, майбутня зірка"

"Як же здорово, коли ось так усі покоління дружно і разом. Ніні низький уклін, як берегині свого роду"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян придбали окреме житло , але переїхати поки що туди не можуть через проблеми із забудовником.

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Раніше Тоня Матвієнко розповіла, хто має вплив на молодшу дочку.