Тоня Матвиенко прокомментировала развод родителей: Устали они друг от друга

В Сети ходят слухи, что Нина Матвиенко развелась с мужем. Сама артистка опровергает эту информацию. А что же говорит дочь знаменитости Тоня – читайте в материале

Тоня Матвиенко высказалась по поводу развода родителей Нины Матвиенко и Петра Гончара. / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко впервые прокомментировала развод Нины Матвиенко и Петра Гончара. По ее словам, сейчас нужно дать родителям побыть наедине.

В то же время Матвиенко объяснила, что официально родители не разведены, они просто разошлись и живут отдельно.

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Они не развелись, чтобы так официально. Они разошлись. Ну устали они друг от друга. Это ведь нормально. Взрослые люди сами решают. Все-таки прожили 40 лет, вырастили троих детей, – рассказала звезда в комментарии "Зірковому шляху".

В этом году браку Нины Матвиенко и Петра Гончара исполнилось 50 лет. / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня призналась, что относится к этой ситуации вполне нормально.

Пусть будут одни. Я нормально отношусь. Если им спокойнее друг без друга, это лучше, чем когда есть ссоры, раздражение друг от друга. Люди хотят побыть в покое, самим себе пожить, – объясняет Антонина.

Ранее Нина Матвиенко сообщала, что не собирается официально расставаться – они с мужем просто планируют жить раздельно. Так, Петр Гончар живет на даче, а артистка – в доме вместе с дочерью и зятем Арсеном Мирзояном.

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Кстати говоря, Арсен и Тоня купили квартиру, где будут устраивать собственное гнездышко. По словам певца, "квартиру купили, но ремонт там еще не делали".

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян переезжают от Нины Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сама же Тоня уточнила, что документы на жилье они пока не получили.

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Там такая ситуация. Это новый дом и он еще достраивается. Официально они нам его еще не отдали. Очень затяжной процесс оказался. Сначала обещали одно, потом другое. Мы вообще надеемся, как бы это все еще не случилось, – призналась артистка.

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