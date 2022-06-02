Ссоры как и не было: Меган Маркл и принц Гарри засветились рядом с Елизаветой II

Принца Гарри и Меган Маркл заметили в Букингемском дворце / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Королевские эксперты были уверены, что бунтари Меган и Гарри просто "смешаются с толпой" во время празднования Платинового юбилея королевы Великобритании.

Но, конечно, такой вариант был маловероятен. Несмотря на все ссоры и публичные обвинения королевской семьи в расизме и других неприятных вещах со стороны Меган Маркл и принца Гарри, супруги все-таки присутствовали на празднике Trooping the Colour. Более того, они вполне мило общались с членами королевского семейства на балконе Букингемского дворца.

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В Сети появились фото, на которых принц Гарри и Меган Маркл игриво прикладывают палец к губам и просят деток не шуметь.

Скриншот: Twitter

Сейчас в Великобритании отмечают большой праздник – 70 лет со момента восхождения королевы Елизаветы II на престол. 2 июня в Лондоне прошла церемония Trooping the Colour – официальное празднование дня рождения монарха Соединенного королевства. В этот день по традиции члены королевской семьи выходят на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать народ и насладиться ярким шоу, которое устраивают британские военные.

В Лондоне прошел парад Trooping the Colour. Члены королевской семьи приветствовали всех на балконе Букингемского дворца / Фото: Getty Images

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