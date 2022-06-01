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Елизавета II попала в сильный шторм на самолете: пилот не мог приземлиться

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 июня, 12:12
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В Букингемском дворце заявили, что рейс королевы прервал посадку в Лондоне из-за непогоды
Самолет с королевой Елизаветой II на борту попал в грозу
Самолет с королевой Елизаветой II на борту попал в грозу / Фото: Getty Images, Pinterest

Елизавета II, которая пропустила церемонию открытия парламента, заставила немного понервничать своих родственников. Ведь самолет, на борту которого она находилась, вынужден был 15 минут кружиться над столицей Англии из-за грозы, дождя и града.

Королева возвращалась из Балморала, Шотландия. Там она провела пять ночей до недели своего Платинового юбилея, об этом сообщает Daily Mail .

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Отмечается, что 13-местный самолет Ее Величества попытался приземлиться на базе RAF Northolt на северо-западе Лондона. Однако с первого раза судно посадить не удалось. Поэтому пилот вынужден был снова поднять самолет в воздух и ждать команды диспетчера, чтобы попытаться сесть во второй раз. Это ему удалось только тогда, когда погода прояснилась.

Самолет Ее Величества кружил над Лондоном
Самолет Ее Величества кружил над Лондоном / Фото: The Daily Mail

Спикер Букингемского дворца подтвердил, что рейс британской королевы прервал посадку. Тем не менее, он заверил, что 96-летняя монархиня в безопасности и причин для волнения нет.

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В подобных обстоятельствах вы ничем не рискуете, и было правильно прервать посадку при ударе молнии, – объяснил инсайдер.

Сообщается, что после благополучного приземления Елизавета II возвращалась в Виндзор в темно-зеленом Range Rover с водителем. На заднем сиденье авто также находился ее любимый корги.

Напомним, уже 2 июня в Великобритании начинаются торжества по случаю Платинового юбилея правления Елизаветы II. Празднование продлится четыре дня, оно начнется со специального знаменательного шествия.

Известно, что к королеве приедет ее внук принц Гарри с женой Меган Маркл и детьми. Однако герцоги Сассекские не появятся на Королевском балконе вместе с другими членами семьи.

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Кроме того, известно, что Елизавета II пропустит салют в честь своего Платинового юбилея.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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