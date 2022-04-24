Стас Боклан посвятил сатирическую сказку оркам армии РФ: не пропустите историю о свинье и собаке

Артист опубликовал видео, посвященное оркам российской армии / Фото: boklanstas

Украинское творчество во время войны направлено на изображение страшной действительности из-за зверств российской армии (ничто не будет забыто), но также и на поднятие боевого духа украинцев. Новое произведение Стаса Боклана – как раз то, что в эти непростые дни нашей истории - то, что надо услышать каждому.

Звезда украинского театра и кино Стас Боклан, ранее критиковавший актеров-путинистов, презентовал сатирическое стихотворение, в котором поведал, как и откуда берутся российские оккупанты.

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Басня звезды, который выступил в новом образе – Дед Стас – была записана для Байрактар News от "Студии Квартал 95". Так, в произведении рассказывается о собаке "из колхоза под названием Советский". Там жил пес, который сорвался с цепи и в итоге снюхался со свиньей, после чего в том вонючем хлеву появился свинощенок, ставший российским солдатом. Судьба его предрешена: после того как российский солдат приехал в украинский Изюм, он умер.

Вам точно стоит услышать эту историю!

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"СВИНЯ І СОБАКА"

Колись в росії, десь під брянськом

В колгоспі з назвою "Радянський"

На краю самої клоаки

На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте

Господар звав його Пішов ти

Пес жив, бо вити було гріх

Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?

Щодня господар жлуктить брагу,

Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,

бувало мав його у ногу.

Бувало мав і у лице,

але розмова на про це

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На речі час свій має вплив,

ланцюг одного разу згнив

Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…

Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню

Узрів в кутку наш пес свиню

У грудях почастішав стук

Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,

Ну, пес зробив свині дитину

І у хліві, де так воня

З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість

В гівні і спить, в гівні і їсть

Найкраще взявши з мами й тата

Він виріс в руського солдата

Засунув рило в БТР

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль: коли свиню ї*ла собака

То є кому ходить в атаку.

Ну а коли наоборот

То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,

У кого мама й тато люди.

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