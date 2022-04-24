Стас Боклан присвятив сатиричну казку оркам армії РФ: не пропустіть історію про свиню та собака

Артист опублікував відео, присвячене оркам российской армии / Фото: boklanstas

Українська творчість під час війни спрямована на зображення страшної дійсності через звірства російської армії (ніщо не буде забуто), але також і на піднесення бойового духу українців. Новий твір Стаса Боклана – саме те, що у ці непрості дні нашої історії – треба почути кожному.

Зірка українського театру та кіно Стас Боклан, що раніше критикував акторів-путіністів, презентував сатиричний вірш, у якому розповів, як і звідки беруться російські окупанти.

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Байка зірки, який виступив у новому образі – Дід Стас – була записана для Байрактар News від "Студії Квартал 95". Так, у творі розповідається про собаку "з колгоспу під назвою Радянський". Там жив пес, який зірвався з ланцюга і в результаті знюхався зі свинею, після чого в тому смердючому хліві з'явився свинособака, що став російським солдатом. Після того, як російський солдат приїхав в український Ізюм, він помер.

Вам варто почути цю історію!

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"СВИНЯ І СОБАКА"

Колись в росії, десь під брянськом

В колгоспі з назвою "Радянський"

На краю самої клоаки

На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте

Господар звав його Пішов ти

Пес жив, бо вити було гріх

Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?

Щодня господар жлуктить брагу,

Хропе в дворі. Пес сцяв на нього,

бувало мав його у ногу.

Бувало мав і у лице,

але розмова на про це

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На речі час свій має вплив,

ланцюг одного разу згнив

Біжи, тікай, мчи стрімоголів – свобода…

Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню

Узрів в кутку наш пес свиню

У грудях почастішав стук

Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,

Ну, пес зробив свині дитину

І у хліві, де так воня

З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість

В гівні і спить, в гівні і їсть

Найкраще взявши з мами й тата

Він виріс в руського солдата

Засунув рило в БТР

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль: коли свиню ї*ла собака

То є кому ходить в атаку.

Ну а коли наоборот

То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,

У кого мама й тато люди.

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