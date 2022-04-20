Поднимите мне веки! Звезда "Скаженого весілля" затроллила новое лицо Марченко

Известная украинская актриса Инна Приходько продолжила тему и опять изобразила одиозную телеведущую

Украинская актриса, по просьбам поклонников, записала новое видео про Марченко

Вы уже видели, как с годами менялась внешность Оксаны Марченко. Многие пластические хирурги говорят в один голос, что без хирургического вмешательства не обошлось. И новые ролики Марченко, которую внесли в реестр госпредателей, тому доказательство.

Напомним, недавно она записала несколько видео с требованием освободить ее мужа, Виктора Медведчука. И люди, кроме самого послания, были еще и шокированы тем, как Марченко моргает, она буквально не может сомкнуть веки! Эта тема стала хитом в TikTok и не только.

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Звезда "Скаженого весілля" Инна Приходько также не осталась равнодушной, тем более, когда ее поклонники регулярно требуют продолжения этого троллинга-эпопеи. Как говорится, просили – получайте. В Facebook Инны Приходько появилось новое видео по нашумевшей теме. И это оооочень смешно!

К слову, ранее актриса обстебала Марченко, давшую пресс-конференцию.

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