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Станислав Боклан жестко "проехался" по артистам-путинистам: У них хрен вместо совести!

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 22:08
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Известный украинский актер объяснил, почему многие артисты РФ поддерживают Путина-убийцу и войну в Украине
Станислав Боклан раскритиковал коллег из России
Станислав Боклан раскритиковал коллег из России / Фото: boklanstas

За этот кровавый месяц войны России против Украины многие знаменитости сняли маски и показали свои настоящие лица. В частности, Николай Басков и Стас Михайлов, которые подчиняются кремлевской пропаганде и поддерживают своего президента-диктатора.

Известный украинский актер, Народный артист Украины Станислав Боклан, решил прокомментировать такую позицию звезд российского шоубиза. В интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала "Украина 24" артист объяснил, почему его российские коллеги так поступают.

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Я не пытался разобраться в их башках, но буду гипотетически предполагать. Люди боятся потерять комфорт, должность, сытость, заработки и все такое. И боятся потерять самое главное – обласканность властью. Поэтому, как только возникает вот это опасение, тогда то место, где была совесть, начинает зарастать хреном, – объяснил Боклан в интервью.

Вспомнил Боклан и российского актера Дмитрия Певцова, который в последнее время активно "поклоняется" Путину и выходят на стадион "покричать" в поддержку диктатора. По словам артиста, "этот дутый мачо вдруг стал тухлым бананом".

Однако больше всего удивляет актера "армия молчащих". Напомним, в этот список входят Регина Тодоренко, Ани Лорак и многие другие звезды.

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Я не говорю, что они молчат от незнания, они молчат от страха опять-таки что-нибудь потерять. По мне, было бы проще и понятнее, если бы они сказали, что они за В.В, за убийство. Но это молчание угнетает очень страшно , – добавил Боклан.

Напомним, ранее украинская певица Мария Яремчук осудила "голубку мира" Ани Лорак и призналась, почему сама отказывалась от концертов в РФ.

Кстати, недавно Леонид Агутин на концерте в Москве призвал к прекращению военных действий в Украине.

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Анастасия Рогожинская
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