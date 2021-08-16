Ступка об обидных словах в адрес Монро: Нужно заняться чисткой мусора из своего подсознания

Дмитрий Ступка извинился перед травести-дивой Монро / Фото: instagram.com/monritta, instagram.com/stupka777

В Instastories Дмитрий опубликовал сообщение, в котором извинился перед Монро за то, что в эфире телеканала LIVE в шутку применил к ней местоимение "оно".

В Instagram Монро написала, что у нее "нет обиды на ведущего", так как тот, возможно, попросту не знает, как обращаться к представителям ЛГБТИК+.

Мы лично знакомы, и я ни разу не слышала в свою сторону каких-то грубых слов и действий, – написала Монро.

Дмитрий ответил на ее публикацию:

Благодарю за толерантность к моему несовершенству. Надо заняться чисткой мусора из своего подсознания. Извини, я реально не хотел никого обидеть, – написал Ступка.

Скриншот: Instagram

Отметим, что ранее Монро высказала свое негодование в адрес руководства телеканала, попросив их "провести ликбез" среди своих телеведущих. Ее поддержали многие поклонники, отметив, что Ступка "опорочил свою знаменитую фамилию", проявив подобное неуважение.

Отметим, что чаще всего в скандальные ситуации попадает супруга Дмитрия Ступки. Недавно она обматерила организаторов концерта рэп-исполнителя Jah Khalib.

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