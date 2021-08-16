Ступка про образливі слова на адресу Монро: Потрібно зайнятися чисткою сміття зі своєї підсвідомості

Дмитро Ступка вибачився перед травесті-дівою Монро / Фото: instagram.com/monritta, instagram.com/stupka777

В Instastories Дмитро опублікував повідомлення, в якому вибачився перед Монро за те, що в ефірі телеканалу LIVE жартома застосував до неї займенник "воно".

У Instagram Монро написала, що у неї "немає образи на ведучого", оскільки той, можливо, просто не знає, як звертатися до представників ЛГБТІК+.

Ми особисто знайомі, і я жодного разу не чула в свою сторону якихось грубих слів і дій, – написала Монро.

Дмитро відповів на її публікацію:

Дякую за толерантність до моєї недосконалості. Треба зайнятися чисткою сміття зі своєї підсвідомості. Вибач, я реально не хотів нікого образити, – написав Ступка.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що раніше Монро висловила своє обурення на адресу керівництва телеканалу, попросивши їх "провести лікнеп" серед своїх телеведучих. Її підтримали багато шанувальників, зазначивши, що Ступка "зганьбив своє знамените прізвище", проявивши подібну неповагу.

Зазначимо, що найчастіше в скандальні ситуації потрапляє дружина Дмитра Ступки. Нещодавно вона обматюкала організаторів концерту реп-виконавця Jah Khalib.

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