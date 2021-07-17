Супруга Ступки публично обматерила организаторов концерта за то, что они не предоставили ей VIP-столик

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова возмутилась тем, что ее с семьей пригласили на концерт рэп-исполнителя Jah Khalib, но не предоставили столик

Полина Логунова устроила скандал из-за того, что ей не предоставили VIP-столик / Фото: instagram.com/polinalogunova

Вчера, 16 июля, в загородном комплексе NAVY состоялся концерт казахстанского исполнителя Jah Khalib. Организаторами концерта выступила компания YULA Company. На концерт пришли поклонники артиста, кроме них, в качестве зрителя были приглашены и некоторые украинские знаменитости – в том числе и супруга актера Дмитрия Ступки, ведущая и блогер Полина Логунова, которая ранее обматерила содержанок за рулем.

Как пишет Telegram-канал "Культурная Прачечная", Полина снова отличилась красноречием, только теперь в адрес представителей NAVY – все из-за того, что ей и Дмитрию пришлось слушать концерт стоя, а не за VIP-столиком. Сообщается, что отдельные столики предоставлялись гостям за деньги.

В Instagram Логунова публично обматерила одну из пиар-менеджеров, у которой она требовала отдельный столик на концерте. Полина возмутилась, что ей как "медийной личности" и "супруге не последнего человека в стране" не предоставили удобства.

Когда вы приглашаете медийных людей, уважаемые организаторы, то вы должны понимать, что этим людям нужно выделить стол по ряду причин, тем более, когда мы говорим, что будем с ребенком, – говорит Полина.

Далее она заявила, что пиар-менеджер написала Дмитрию и якобы начала жаловаться на то, что Полина нецензурно выразилась в адрес организаторов.

Она начала писать моему мужу, человеку не последнему в стране, и выражать свое "фе". Малыш, ты кто, бл*дь? Писать свое "фе" ты будешь мальчику, который тебя теребит за подарочки, а не моему мужу, на секундочку, без одной минуты Народному артисту. NAVY, как вы так работаете, что какие-то телки позволяют себе подобное отношение к гостям?

В распоряжении "Культурной Прачечной" оказался скриншот переписки Дмитрия (на скриншоте справа) с пиар-менеджером. Актер просил представителей NAVY поскорее найти Полине столик, так как супруга "портила ему настроение".

Скриншот: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Ранее Полина Логунова заявила, что у нее появляются суицидальные мысли.

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