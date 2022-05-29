Сумасшедший преследователь продолжает угрожать Злате Огневич – полиция бессильна

Злату Огневич продолжает преследовать маньяк / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Жизнь Златы Огневич по-прежнему в опасности из-за сумасшедшего "поклонника" Вадима Лебедя, который уже более трех лет преследует певицу и угрожает ей расправой.
Исполнительница уже не раз обращалась в правоохранительные органы с просьбой защитить ее от маньяка. И хотя полиция задержала сталкера Огневич и предъявила обвинения, мужчина оказался на свободе до суда и продолжил свое "занятие".
Чтобы добраться до певицы, Лебедь пытается использовать все возможные способы и даже устроился работать в службу такси, которой часто пользуется исполнительница. В Instastories Злата рассказала, что мужчина по-прежнему регулярно пишет ей угрозы и оскорбления в социальных сетях. В доказательство своих слов певица снова показала скриншот переписки с маньяком.
Вот одни из его сообщений. Увидите, что он где-то работает – требуйте увольнения! Он – больной! – обратилась к своим фолловерам Огневич.
Как ранее уже говорила Огневич, в связи с военными действиями в Украине расследование дела Лебедя приостановилось. Однако певица надеется, что в скором времени маньяк все же окажется за решеткой и перестанет угрожать расправой ей и ее семье.
Ранее Злата Огневич призналась, в каких отношениях сейчас с Андреем Задворным.