Супругу внучки Елизаветы II пришлось поменять работу после фото с моделями на яхте

Супруг принцессы Евгении поменял работу / Фото: Getty Images

Мама принцессы Евгении фото зятя назвала сфабрикованной историей. Модель, которую сфотографировали топлесс в компании супруга принца Евгении, оправдалась за снимки и сказала, что они с Джеком просто друзья. Внучка Елизаветы II никак не прокомментировала фото супруга. Но теперь стало известно, что после скандальных снимков сделанных во время командировки Джека, он решил поменять работу.

Как пишет Hello, супруг принцессы Евгении больше не является бренд-директор компании Casamigos. Теперь Джек Бруксбэнк станет главой бухгалтерского бизнеса своего отца, компании Pangaea Land And Property Limited. Отмечается, что отец Бруксбэнка в прошлом году тяжело перенес COVID-19 и теперь не может вести бизнес. Несколько месяцев назад он окончательно отошел от дел.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: instagram.com/princesseugenie

Что произошло на яхте в Италии:

Супруг внучки Елизаветы II проводил время в компании трех девушек во время морской прогулки в Италии. Имена девушек, отдыхавших вместе с Бруксбэнком, известны – модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини, а также бывший редактор модного журнала Рэйчел Залис, которая была коллегой Джека. Супруг принцессы Евгении работал бренд-директор компании Casamigos, а Рэйчел Залис – директор. По информации СМИ, Джек приехал в Италию по работе. Он посетил благотворительный бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором которого выступила компания Casamigos.

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К слову, сейчас в королевской семье фото супруга принцессы Евгении с моделями – это не главный скандал. На прошлой неделе на принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней.

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