Дружину внучки Єлизавети II довелося поміняти роботу після фото з моделями на яхті

Чоловік принцеси Євгенії поміняв роботу / Фото: Getty Images

Мама принцеси Євгенії фото зятя назвала сфабрикованою історією. Модель, яку сфотографували топлес в компанії чоловіка принца Євгенії, виправдалася за знімки і сказала, що вони з Джеком просто друзі. Онука Єлизавети II ніяк не прокоментувала фото чоловіка . Але тепер стало відомо, що після скандальних знімків зроблених під час відрядження Джека, він вирішив поміняти роботу.

Як пише Hello, чоловік принцеси Євгенії більше не є бренд-директор компанії Casamigos . Тепер Джек Бруксбенк стане главою бухгалтерського бізнесу свого батька, компанії Pangaea Land And Property Limited. Зазначається, що батько Бруксбенка в минулому році важко переніс COVID-19 і тепер не може вести бізнес. Кілька місяців тому він остаточно відійшов від справ.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото: instagram.com/princesseugenie

Що сталося на яхті в Італії:

Чоловік онуки Єлизавети II проводив час в компанії трьох дівчат під час морської прогулянки в Італії. Імена дівчат, які відпочивали разом з Бруксбенком, відомі – моделі Марія Буччеллаті і Еріка Пелосіні, а також колишної редакторка модного журналу Рейчел Залісся, яка була колегою Джека. Чоловік принцеси Євгенії працював бренд-директор компанії Casamigos, а Рейчел Залісся – директоркою. За інформацією ЗМІ, Джек приїхав до Італії по роботі. Він відвідав благодійний бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором якого виступила компанія Casamigos.

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До слова, зараз в королівській родині фото чоловіка принцеси Євгенії з моделями – це не головний скандал. Минулого тижня на принца Ендрю подали до суду за згвалтування неповнолітньої.

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