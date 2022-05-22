Светлана Тарабарова показала, как оккупанты "денацифицировали" детскую площадку возле ее дома

Светлана Тарабарова показала, что российские оккупанты сделали с площадкой / Фото: instagram.com/tarabarova

С первых дней полномасштабной войны Светлана Тарабарова поддерживает бойцов ВСУ и украинский народ. Также певица активно выступала на благотворительных концертах и помогала волонтерам.

Недавно звезда вернулась домой возле Киева и увидела, что рашистские изверги там натворили.

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В частности, Тарабарова побывала на детской площадке, расположенной на территории их жилого комплекса. Певица записала видео оттуда и поделилась жуткими кадрами в Instagram .

Денацификация детской площадки прошла успешно, надеюсь очередной "герой рф" получит за это очередной орден. Слова девочки Веры: "О, домик остался цел. Спасибо, дети. Позитивное мышление – это реально спасение для всех нас сейчас! Отстроим. Не простим, – написала артистка.

На видео видно, как оккупанты обстреляли детские качели и разрушили горки. Также на кадрах можно увидеть разрушенные стены и окна одного помещения.

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Фолловеры были взбешены от увиденного. Они отметили, что захватчики заплатят за свои преступления:

Заплатят за все вполне! Слава ВСУ!

Больно смотреть. Наша Украина.

Нет сил плакать.

Дыры на заборе разрисовать цветами! А все сломанное заменится и будет все хорошо:) Мы же украинцы, мы все переживем.

Скриншот Instagram

Напомним, в прошлом месяце Светлана Тарабарова оказалась под капельницей в больничной палате.

Ранее артистка объясняла, почему не критикует свою экс-коллегу Регину Тодоренко , которая замалчивает войну на Родине, живя в стране-агрессоре.