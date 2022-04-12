Светлана Тарабарова оказалась под капельницей в больничной палате

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова оказалась на больничной койке и была вынуждена перенести несколько своих волонтерских концертов

Светлана Тарабарова попала в больницу / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова сейчас активно поддерживает бойцов армии и украинский народ – исполнительница помогает волонтерам и дает благотворительные концерты. А недавно вместе с дочерью она исполнила патриотичный хит.

Однако стрессы и активная работа сказались на здоровье Светланы и она оказалась под капельницей. Об этом певица рассказала в своем Instagram-аккаунте.

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Конечно, война и все мы сейчас солдаты и не время скулить. Так что просто берегите себя, найдите 5 минут сегодня, чтобы почитать о "синдроме уцелевшего", о важности восстановления нервной системы и тела, чтобы не терять потом 5 дней на лечение, – обратилась к фанатам Тарабарова.

Из-за ухудшения самочувствия Тарабаровой пришлось временно отказаться от работы и отменить несколько волонтерских выступлений. Поэтому она призывает своих поклонников сейчас особенно внимательно быть со своим самочувствием.

Сейчас Светлана находится в областной больнице Ивано-Франковска и уже чувствует себя лучше, но теперь будет тщательнее следить за своим здоровьем.

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Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как экс-холостяк Иракли Макацария помогает украинцам.

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