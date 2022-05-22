Світлана Тарабарова показала, як окупанти "денацифікували" дитячий майданчик біля її будинку

Світлана Тарабарова показала, що російські окупанти зробили з майданчиком

З перших днів повномасштабної війни Світлана Тарабарова підтримує бійців ЗСУ та український народ. Співачка активно виступала на благодійних концертах та допомагала волонтерам.

Нещодавно зірка повернулася додому під Київ і побачила, що рашистські нелюди там накоїли.

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Зокрема, Тарабарова побувала на дитячому майданчику, що розташований на території їхнього житлового комплексу. Співачка записала відео звідти та поділилась моторошними кадрами в Instagram.

Денацифікація дитячого майданчика пройшла успішно, сподіваюся черговий "герой рф" отримає за це черговий орден. Слова дівчинки Віри: "О, будиночок залишився цілий". Дякую, діти. Позитивне мислення – це реально порятунок для всіх нас зараз! Відбудуємо. Не пробачимо, – написала артистка.

Видно, що окупанти обстріляли дитячі гойдалки та зруйнували гірки. Поряд можна побачити зруйновані стіна та вікна приміщення.

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Фоловери розлючені через побачене. Вони зазначили, що загарбники заплатять за свої злочини:

Заплатять за все сповна! Слава ЗСУ!

Боляче дивитись. Наша Україна.

Немає сил плакати.

Дірки на заборі розмалювати квітками! А все зломане заміниться, і буде все добре:) Ми ж українці, ми все переживемо.

Скриншот Instagram

Нагадаємо, минулого місяця Світлана Тарабарова опинилася під крапельницею в лікарняній палаті.

Раніше артистка пояснювала, чому не критикує свою ексколегу Регіну Тодоренко, яка замовчує війну на Батьківщині, живучи в країні-агресорці.