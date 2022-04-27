Святослав Вакарчук спел для защитников на востоке Украины свой хит "Все буде добре": видео

Святослав Вакарчук дал мини-концерт на востоке нашей страны / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
За время войны России против Украины Святослав Вакарчук уже успел побывать в Харькове, Киеве, Одессе, Чернигове и Луганской области, где он выступил перед полицейскими.
Артист встречается с волонтерами, военными, играет мини-концерты для переселенцев и защитников нашей страны. Такими встречами он делится в своих соцсетях.
Сейчас же Святослав Вакарчук опубликовал видео, где он поет под гитару на одной из фронтовых частей на востоке Украины.
Артист исполнял для наших бойцов композиции "Все буде добре" и "Місто Марії" – песню посвященную защитникам Мариуполя.
Пользователи Сети поблагодарили Вакарчука за то, что он делает для наших защитников:
- Слава, вы молодец! Поддерживаете наших воинов!
- Гордимся вашим духом патриотизма! Это очень важные встречи для наших непобедимых Защитников!
- Это потрясающая поддержка для наших защитников! Святослав, вы делаете невероятную работу поднимая дух нашим ребятам!
- Вы делаете важное дело, спасибо!
Напомним, что Святослав Вакарчук впервые в жизни провел Пасху в Харькове. Он вместе с Сергеем Жаданом поздравили украинцев с праздником.