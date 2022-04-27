Святослав Вакарчук спел для защитников на востоке Украины свой хит "Все буде добре": видео

Святослав Вакарчук дал мини-концерт на востоке нашей страны / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

За время войны России против Украины Святослав Вакарчук уже успел побывать в Харькове, Киеве, Одессе, Чернигове и Луганской области, где он выступил перед полицейскими.

Артист встречается с волонтерами, военными, играет мини-концерты для переселенцев и защитников нашей страны. Такими встречами он делится в своих соцсетях.

Реклама

Сейчас же Святослав Вакарчук опубликовал видео, где он поет под гитару на одной из фронтовых частей на востоке Украины.

Артист исполнял для наших бойцов композиции "Все буде добре" и "Місто Марії" – песню посвященную защитникам Мариуполя.

Реклама

Пользователи Сети поблагодарили Вакарчука за то, что он делает для наших защитников:

Слава, вы молодец! Поддерживаете наших воинов!

Скриншот Facebook

Гордимся вашим духом патриотизма! Это очень важные встречи для наших непобедимых Защитников!

Скриншот Facebook

Это потрясающая поддержка для наших защитников! Святослав, вы делаете невероятную работу поднимая дух нашим ребятам!

Скриншот Facebook

Вы делаете важное дело, спасибо!

Скриншот Facebook

Напомним, что Святослав Вакарчук впервые в жизни провел Пасху в Харькове. Он вместе с Сергеем Жаданом поздравили украинцев с праздником.