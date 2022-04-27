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Святослав Вакарчук заспівав для захисників на сході України свій хіт "Все буде добре": відео

Анастасія Рогожінська
27 квітня, 10:52
Лідер гурту "Океан Ельзи" продовжує підтримувати наших військових у гарячих точках України

Святослав Вакарчук дав мініконцерт на сході нашої країни / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

За час війни Росії проти України Святослав Вакарчук вже встиг побувати у Харкові, Києві, Одесі, Чернігові і в Луганській області, де він виступив перед поліцейськими.

Артист зустрічається з волонтерами, військовими, грає мініконцерти для переселенців та захисників нашої країни. Такими зустрічами він ділиться у своїх соцмережах.

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Нині Святослав Вакарчук опублікував відео, де він співає під гітару в одній із фронтових частин на сході України.

Артист виконував для наших бійців композиції "Все буде добре" та "Місто Марії" – пісню, присвячену захисникам Маріуполя.

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Користувачі Мережі подякували Вакарчуку за те, що він робить для наших захисників:

  • Слава, ви молодець! Підтримуєте наших воїнів!
Скріншот Facebook
  • Пишаємось вашим духом патріотизму! Це дуже важливі зустрічі для наших незламних Захисників!
Скріншот Facebook
  • Це неймовірна підтримка для наших захисників! Святославе, ви робите неймовірну роботу, піднімаючи дух нашим хлопцям!
Скріншот Facebook
  • Ви робите важливу справу, дякуємо!
Скріншот Facebook

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук вперше в житті провів Великдень у Харкові. Він разом з Сергієм Жаданом привітали українців зі святом.