Святослав Вакарчук заспівав для захисників на сході України свій хіт "Все буде добре": відео

Святослав Вакарчук дав мініконцерт на сході нашої країни / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
За час війни Росії проти України Святослав Вакарчук вже встиг побувати у Харкові, Києві, Одесі, Чернігові і в Луганській області, де він виступив перед поліцейськими.
Артист зустрічається з волонтерами, військовими, грає мініконцерти для переселенців та захисників нашої країни. Такими зустрічами він ділиться у своїх соцмережах.
Нині Святослав Вакарчук опублікував відео, де він співає під гітару в одній із фронтових частин на сході України.
Артист виконував для наших бійців композиції "Все буде добре" та "Місто Марії" – пісню, присвячену захисникам Маріуполя.
Користувачі Мережі подякували Вакарчуку за те, що він робить для наших захисників:
- Слава, ви молодець! Підтримуєте наших воїнів!
- Пишаємось вашим духом патріотизму! Це дуже важливі зустрічі для наших незламних Захисників!
- Це неймовірна підтримка для наших захисників! Святославе, ви робите неймовірну роботу, піднімаючи дух нашим хлопцям!
- Ви робите важливу справу, дякуємо!
Нагадаємо, що Святослав Вакарчук вперше в житті провів Великдень у Харкові. Він разом з Сергієм Жаданом привітали українців зі святом.