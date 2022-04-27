Святослав Вакарчук заспівав для захисників на сході України свій хіт "Все буде добре": відео

Святослав Вакарчук дав мініконцерт на сході нашої країни / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

За час війни Росії проти України Святослав Вакарчук вже встиг побувати у Харкові, Києві, Одесі, Чернігові і в Луганській області, де він виступив перед поліцейськими.

Артист зустрічається з волонтерами, військовими, грає мініконцерти для переселенців та захисників нашої країни. Такими зустрічами він ділиться у своїх соцмережах.

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Нині Святослав Вакарчук опублікував відео, де він співає під гітару в одній із фронтових частин на сході України.

Артист виконував для наших бійців композиції "Все буде добре" та "Місто Марії" – пісню, присвячену захисникам Маріуполя.

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Користувачі Мережі подякували Вакарчуку за те, що він робить для наших захисників:

Слава, ви молодець! Підтримуєте наших воїнів!

Скріншот Facebook

Пишаємось вашим духом патріотизму! Це дуже важливі зустрічі для наших незламних Захисників!

Скріншот Facebook

Це неймовірна підтримка для наших захисників! Святославе, ви робите неймовірну роботу, піднімаючи дух нашим хлопцям!

Скріншот Facebook

Ви робите важливу справу, дякуємо!

Скріншот Facebook

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук вперше в житті провів Великдень у Харкові. Він разом з Сергієм Жаданом привітали українців зі святом.