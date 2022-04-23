Сын Алена Делона показал редкое видео с отцом, решившимся на эвтаназию

Ален и Энтони Делон были на прогулке / Фото: instagram.com/therealanthonydelon

Осенью 2021 года 86-летний Ален Делон был на публике на похоронах своего коллеги Жана-Поля Бельмондо. Тогда его сопровождал сын Энтони, а сам актер передвигался, опираясь на палку.

Актер Ален Делон прибыл попрощаться с Бельмондо / Фото: Getty Images

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На днях Энтони Делон решил обрадовать фанатов папы. В Instagram мужчина опубликовал видео, где он засветился в компании актера.

Звездный сын и папа были на прогулке в лесу. На видео Энтони спросил у знаменитости: "Нам здесь плохо?". На что Делон-старший ответил: "Хорошо".

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Ален Делон и эвтаназия

В последние годы здоровье Алена Делона ухудшается. Более того, в 2019 году кинозвезда перенес двойной инсульт.

Недавно актер шокировал новостью о том, что хочет добровольно уйти из жизни, чтобы не страдать от болезней и старости. Он намерен прибегнуть к процедуре эвтаназии уже в скором времени.

Как известно, сейчас Ален Делон живет в Швейцарии, где процедура эвтаназии легальна и разрешена. Сообщают, что артист уже уладил все дела по наследству, разделив его между детьми – у него их четверо. Также он хотел, чтобы его сын Энтони взял на себя процедуру оформления документов на эвтаназию, но тот отказался и перевел все эти обязанности на сестру Аннушку.

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Отметим, что жена Алена Делона Натали тоже готовилась к эвтаназии – у женщины был рак . Но она умерла естественным путём в 2021 году.