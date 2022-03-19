Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Все о спикере СБУ

Лине Костенко - 92

"Враги" РФ

Совет от Притулы

Решение Делона

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Жена Алена Делона тоже готовилась к эвтаназии – у Натали был рак

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывшая супруга актера умерла в 2021 году в возрасте 79 лет
Супруга Алена Делона хотела покончить с собой
Супруга Алена Делона хотела покончить с собой / Фото: Wikipedia

Натали Делон была в браке с красавчиком Аленом четыре года. У пары родился сын Энтони, которому сейчас 57 лет.

Настоящее имя Натали – Франсин Канова. Она также была актрисой, режиссером и пользовалась популярностью не менее, чем ее звездный муж.

Реклама

Брак с Аленом для Натали был вторым
Брак с Аленом для Натали был вторым / Фото: instagram.com/therealanthonydelon

Замужество с Аленом Делоном, к слову, было для Натали вторым. До этого она она была в браке, но о ее первом супруге известно мало.

Семейство Делон
Семейство Делон / Фото: instagram.com/therealanthonydelon

Реклама

На днях стало известно, что 86-летний Ален Делон намерен прибегнуть к процедуре эвтаназии. Сообщается, что артист уже уладил все дела с наследством, разделив его между детьми – у него их четверо. Также он хотел, чтобы его сын Энтони занялся процедурой оформления документов на эвтаназию, но тот отказался.

Понятно, почему. Ведь Энтони пришлось нелегко, когда его мама выбрала этот путь. Сын до последнего был рядом с Натали Делон, но все же эвтаназия не понадобилась.

К счастью, мы не прибегли к этому процессу. Я говорю к счастью, потому что все было готово. У нас был человек. Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Итак, я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние часы были потому, что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11…Мой отец был очень тронут этим, – рассказывал сын Алена Делона в интервью.

Ранее мы рассказывали, кто из известных людей решился на эвтаназию.

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять