Жена Алена Делона тоже готовилась к эвтаназии – у Натали был рак

Бывшая супруга актера умерла в 2021 году в возрасте 79 лет

Супруга Алена Делона хотела покончить с собой / Фото: Wikipedia

Натали Делон была в браке с красавчиком Аленом четыре года. У пары родился сын Энтони, которому сейчас 57 лет.

Настоящее имя Натали – Франсин Канова. Она также была актрисой, режиссером и пользовалась популярностью не менее, чем ее звездный муж.

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Брак с Аленом для Натали был вторым / Фото: instagram.com/therealanthonydelon

Замужество с Аленом Делоном, к слову, было для Натали вторым. До этого она она была в браке, но о ее первом супруге известно мало.

Семейство Делон / Фото: instagram.com/therealanthonydelon

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На днях стало известно, что 86-летний Ален Делон намерен прибегнуть к процедуре эвтаназии. Сообщается, что артист уже уладил все дела с наследством, разделив его между детьми – у него их четверо. Также он хотел, чтобы его сын Энтони занялся процедурой оформления документов на эвтаназию, но тот отказался.

Понятно, почему. Ведь Энтони пришлось нелегко, когда его мама выбрала этот путь. Сын до последнего был рядом с Натали Делон, но все же эвтаназия не понадобилась.

К счастью, мы не прибегли к этому процессу. Я говорю к счастью, потому что все было готово. У нас был человек. Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Итак, я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние часы были потому, что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11…Мой отец был очень тронут этим, – рассказывал сын Алена Делона в интервью.

Ранее мы рассказывали, кто из известных людей решился на эвтаназию.

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