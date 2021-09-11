С сединой и на костылях: как выглядят актеры Ален Делон и Пьер Ришар (фото)

Сегодня во Франции прощаются с легендарным Жаном-Полем Бельмондо, скончавшемся 6 сентября. Почтить его память в парижскую церковь Сен-Жермен-де-Пре пришли коллеги и близкие. Среди них были актеры Ален Делон и Пьер Ришар.
85-летний Аленд Делон уже давно не выглядит как раньше, но прибыв на церемонию он улыбался и приветствовал собравшуюся у церкви публику.
Вскоре подъехал 87-летний Пьер Ришар. Для похорон он выбрал скромный наряд, актер передвигался на костылях.
Гроб с Бельмондо внесли в собор под звуки аплодисментов. После церемонии прощания актера кремируют.
Вчера в Париже также прошло прощание с легендой французского кино Жан-Полем Бельмондо во Дворце инвалидов. На церемонии собралось множество людей, прощание началось с речи президента Эммануэля Макрона.
Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал" – ее исполнил военный оркестр. Все это транслировали французские телеканалы.