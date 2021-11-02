Сын Елизаветы II, которого обвиняли в изнасиловании 17-летней, подал в суд на свою жертву

Принц Эндрю подал в суд на Вирджинию Джуффре / Фото: Getty Images, скриншот

Сын королевы не признавал своей вины. А недавно стало известно, что полиция Лондона прекратила расследование против принца Эндрю. Новых доказательств причастности сына Елизаветы II к изнасилованию Вирджинии Джуффре не было

Теперь стало известно, что сын королевы решил выступить с ответным обвинением в адрес американки. Как пишет Daily Mail, адвокаты принца Эндрю заявили, что Вирджиния Джуффре причастна к продаже людей с целью сексуальной эксплуатации.

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У нее было девять или десять девочек, которых она приводила к Эпштейну. Она никогда не выглядела так, как будто ее держали в плену... Она и другие девушки выходили оттуда, улыбаясь, в своих купальных костюмах, как будто они только что пришли с пляжа, – сказали адвокаты.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Секс-скандал вокруг принца Эндрю:

Вирджиния Джуффре подала иск в отношении среднего сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. По словам американки, финансист Джеффри Эпштейн заставлял заниматься ее сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Как утверждает американка, принц Эндрю знал, что она несовершеннолетняя.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / Фото: BBC

Вирджиния Джуффре рассказывала, что с герцогом Йоркским она познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Эпштейн отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба Tramp, где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

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В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи, – говорила американка.

Впервые американка публично обвинила принца Эндрю в изнасиловании в 2019 году. Но тогда сын королевы опроверг ее слова, а их совместную фотографию назвал подделкой.

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