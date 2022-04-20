Сын Повалий сидит в Испании и ищет работу в Украине: "Киевляне, как вы там? Движ есть какой-то?"

Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей / Фото: instagram.com/denis.povaliy

На момент полномасштабного вторжения России в Украину Таисия и Денис Повалий находились за границей. На седьмой день войны единственный наследник певицы решил прокомментировать ситуацию, заявив, что "нужен мир, а не смерть врагам", а вот его мама – промолчала.

Прошло почти два месяца с начала войны в Украине, а Таисия Повалий ни слова не сказала о зверстве русских солдат. Зато она выступила в Кремле с коллегами-рашистами.

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А вот ее сын Денис Повалий...ищет работу в Украине! Вероятно, сейчас он находится в Испании и готов оттуда работать дистанционно. Сын певицы объяснил, что готов предоставлять свои услуги украинским музыкантам на трех языках: украинском, русском и английском.

Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей? Возвращаться ещё ж не рекомендуют, но и уезжать вроде тоже только с Востока советуют… Пытаюсь вот наладить работу дистанционно – благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил! В общем, если кому-то нужно что-то прописать (вокал, клавиши, бас, барабаны). Ну или вот могу попробовать расчехлить вас в музыкальном продакшне (для продвинутых). Ещё преподал бы вашим деткам урок, как не нужно заниматься музыкой в кубейсисе или гараж-бенде. Языки – русский, українська, Ынглиш. Осталось ещё три свободных места, – написал Повалий и прикрепил резюме.

Напомним, 38-летний Денис Повалий женат на киевлянке Светлане Вихровой с 2015 года. В 2019-м у пары родился сын Демьян. Супруги живут в Киеве.

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Ранее Денис Повалий рассказал о неизлечимой болезни двухлетнего сына.