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Денис Повалий рассказал о неизлечимой болезни двухлетнего сына

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28 марта, 10:36
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Таисия Повалий стала бабушкой в 2019 году. Иногда сын певицы показывает фото наследника
У единственного внука Таисии Повалий диабет
У единственного внука Таисии Повалий диабет / Фото: Instagram

Денис Повалий, который недавно высказался о войне в Украине, решил с подписчиками поделиться новостью о здоровье двухлетнего сына. Как оказалось, недавно единственному внуку Таисии Повалий Демьяну поставили диагноз диабет.

У себя в Instagram Денис Повалий решил восстановить хронологию событий. Он показал фото с празднования сына, когда еще не знали о диагнозе.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

А затем поделился кадрами из больницы

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Денис Повалий отметил, на фоне войны диагноз сына больше не кажется таким страшным.

Сын певицы долго не решался рассказать о болезни Демьяна, но решил не молчать, так как дети все чаще болеют диабетом.

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Только сейчас узнаешь, что главное в этой жизни взаимоподдержка, понимание что ты не один

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Таисия Повалий, которая активно выступала в России, по сей день не прокомментировала войну в Украину. Теперь певицу хотят лишить званий.

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