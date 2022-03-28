Денис Повалий рассказал о неизлечимой болезни двухлетнего сына

Денис Повалий, который недавно высказался о войне в Украине, решил с подписчиками поделиться новостью о здоровье двухлетнего сына. Как оказалось, недавно единственному внуку Таисии Повалий Демьяну поставили диагноз диабет.
У себя в Instagram Денис Повалий решил восстановить хронологию событий. Он показал фото с празднования сына, когда еще не знали о диагнозе.
А затем поделился кадрами из больницы
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Денис Повалий отметил, на фоне войны диагноз сына больше не кажется таким страшным.
Сын певицы долго не решался рассказать о болезни Демьяна, но решил не молчать, так как дети все чаще болеют диабетом.
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Напомним, Таисия Повалий, которая активно выступала в России, по сей день не прокомментировала войну в Украину. Теперь певицу хотят лишить званий.
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