Сын Софии Ротару растрогал свадебным фото родителей: Есть вечная любовь!

Сын Софии Ротару и Анатолия Евдокименко показал их свадебное фото / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Руслан Евдокименко, дочь которого показала, как отдохнула в Италии со своим парнем из списка Forbes, опубликовал семейное фото родителей. На снимке запечатлены София Ротару и теперь уже покойный Анатолий Евдокименко в день их свадьбы. Счастливых молодоженов сфотографировали, когда они спускались по лестнице в окружении близких.

Кадром Руслан поделился в Instastories и добавил трогательную подпись.

22.09.1968. Есть вечная Любовь, – написал сын Софии Ротару.

Сама же София Михайловна ничего не запостила в соцсетях в этот день, но обычно в памятные даты она публикует архивные фото с супругом.

Свадьба Софии Ротару и Анатолия Евдокименко в 1968 году / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Что известно о покойном супруге Софии Ротару?

София Ротару познакомилась с Анатолием Евдокименко в 1968 году. Музыкант начал ухаживать за молодой певицей, и вскоре они сыграли свадьбу. В 1970 году у пары родился единственный сын – Руслан.

Анатолия и Софию связывали и рабочие отношения. Анатолий руководил ансамблем "Червона рута" и был режиссером-постановщиком концертных программ Ротару.

23 октября 2002 года Анатолий Евдокименко скончался от инсульта. Ему было 60 лет. После смерти супруга София Ротару не вышла замуж во второй раз.

У сына Ротару, Руслана Евдокименко есть двое детей: дочь София Евдокименко и сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки.

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