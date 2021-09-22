Сын Софии Ротару растрогал свадебным фото родителей: Есть вечная любовь!

Сын Софии Ротару и Анатолия Евдокименко показал их свадебное фото / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko
Руслан Евдокименко, дочь которого показала, как отдохнула в Италии со своим парнем из списка Forbes, опубликовал семейное фото родителей. На снимке запечатлены София Ротару и теперь уже покойный Анатолий Евдокименко в день их свадьбы. Счастливых молодоженов сфотографировали, когда они спускались по лестнице в окружении близких.
Кадром Руслан поделился в Instastories и добавил трогательную подпись.
22.09.1968. Есть вечная Любовь, – написал сын Софии Ротару.
Сама же София Михайловна ничего не запостила в соцсетях в этот день, но обычно в памятные даты она публикует архивные фото с супругом.
Что известно о покойном супруге Софии Ротару?
София Ротару познакомилась с Анатолием Евдокименко в 1968 году. Музыкант начал ухаживать за молодой певицей, и вскоре они сыграли свадьбу. В 1970 году у пары родился единственный сын – Руслан.
Анатолия и Софию связывали и рабочие отношения. Анатолий руководил ансамблем "Червона рута" и был режиссером-постановщиком концертных программ Ротару.
23 октября 2002 года Анатолий Евдокименко скончался от инсульта. Ему было 60 лет. После смерти супруга София Ротару не вышла замуж во второй раз.
У сына Ротару, Руслана Евдокименко есть двое детей: дочь София Евдокименко и сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки.
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