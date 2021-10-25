Сын Трампа поиздевался над Болдуином, выпустив футболки с надписью: Алек убивает людей

Сын Дональда Трампа обвиняет Алека Болдуина в убийстве / Фото: Инстаграм
Сын бывшего президента США объявил о запуске линии футболок на своей странице в Instagram, опубликовав несколько фото будущего товара.
Таким образом он решил отомстить за своего отца актеру, который застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке фильма Rust в Нью-Мексико.
Также в публикации Дональд прикрепил ссылку на свой онлайн-магазин – там есть другие футболки патриотической тематики, каждая из которых продается за 29,99 долларов.
Но на этом сын Трампа не остановился и решил, воспользовавшись фотошопом, "примерить" товар на самом Болдуине:
Причина кроется в давней вражде семейства Трампа и Алека Болдуина. Актер поддерживает демократическую партию, а самого Дональда Трампа публично обзывал психически больным и неуравновешенным. Также Болдуин очень часто делал пародии на экс-президента в вечерней программе "Saturday Night Live". Алек против свободной продажи оружия в Америке и выступал за его запрет, а Трамп-младший, как известно, наоборот поддерживает лоббизм огнестрельного оружия.
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