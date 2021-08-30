Таинственные гости и запрет на разговоры: телеканал Украина снимает второй сезон Маски

Телеканал «Украина» начал съемки второго сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

За победу во втором сезоне гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" будут сражаться 14 конкурсантов. Создатели проекта также готовят сюрприз в виде шести таинственных гостей, которые появятся в эфире лишь раз.

Над невероятными образами в новом сезоне работают сразу 3 художника по костюмам – Леся Патока и Назар Дидык, которые создавали маски для первого сезона, и новый дизайнер – Артем Строзенко из Харькова.

Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущим "Маски" останется непревзойденный Владимир Остапчук.

Второй сезон "Маски" готовит как для зрителей, так и для меня лично множество новых сюрпризов, – говорит Владимир Остапчук. – Но, что останется неизменным, так это горячие споры наших звездных детективов... Обещаю – новая "Маска" не оставит никого равнодушным.

90 впечатляющих сценических номеров готовит четверка топовых режиссеров-постановщиков, которые, напомним, как и большинство команды, не знают, какая знаменитость находится под маской.

Яркие персонажи первого сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Планируем интегрировать звездных детективов в шоу еще больше, чтобы они стали одними из главных участников проекта. Готовим огромное количество постановок, работа идет в турборежиме. Мы сделаем все возможное и даже больше, чтобы второй сезон "Маски" был еще зрелищнее, – комментируют Константин Томильченко и Александр Братковский.

Вторая пара режиссеров-постановщиков Ярослав Губский и Сергей Гуман отмечают, что именно для нового сезона "Маски" они приберегли все свои самые смелые задумки.

Наше ремесло – удивить зрителя, и от этого мы по-настоящему получаем удовольствие. Некоторые постановки будут комичными, некоторые – драматичными, но все они с характером и возбуждают разные чувства – не только веселят, но и воспитывают зрителя, – приоткрывают завесу Ярослав Губский и Сергей Гуман.

Судьи второго сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

И несмотря на то, что у Константина, Александра, Ярослава и Сергея постоянно рождаются невероятные идеи для номеров, все четверо признаются: работать с героями в масках – одно удовольствие, ведь участники безукоризненно выполняют все задачи постановщиков.

Они просто не могут нам отказать, ведь им запрещено разговаривать, – шутит Константин Томильченко.

За вокальные решения проекта отвечает музыкальный продюсер Сергей Грачев. Он – один из немногих создателей шоу, которому известны имена всех знаменитостей под масками. Ведь на протяжение нескольких месяцев они с участниками подбирали репертуар для проекта, вместе искали ходы и манеру исполнения, которые смогут запутать зрителей и звездных детективов.

Напомним, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer. Ранее создатели проекта представили первого героя нового сезона – хрупкую и изящную маску по имени Скандал.

Одна из новых масок второго сезона шоу / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ждите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".