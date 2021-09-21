У танцора Дорофеевой после избиения отсутствует часть кости черепа: Мозг обтянут кожей

Танцор Нади Дорофеевой, Евгений Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Евгений Гончаренко, который ранее сделал заявление о своей ориентации и показал шрам после трепанации, рассказал о своем состоянии сейчас. К счастью, танцор уже может полноценно ходить и двигаться, но впереди его ждет еще одна непростая операция, потому что у него отсутствует часть кости черепа.

Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Женя Гончаренко дал большое интервью. Танцор сообщил, что у него был также поврежден нерв правого глаза.

Пару дней назад глаз полностью вернулся в орбиту, что, конечно, не может не радовать, – рассказал Женя.

Однако последствия от удара на этом не заканчиваются. Сейчас врачи готовят для Жени специальную пластину, которую поставят в тот участок, где отсутствует часть черепа.

По сути это мозг обтянут кожей. Кость у врачей, к сожалению, не получилось восстановить, будут закрывать мне титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу госпитализируют и в операционную, – сообщил танцор.

Стоимость такого лечения обходится в огромные суммы. По словам Жени, точные цифры родители ему не называют, но он видел несколько счетов – речь идет о сотнях тысяч. Средства на лечения родителям пришлось собирать – семья не смогла оплатить все самостоятельно.

Это колоссально большие затраты. Даже на примере один укол антибиотика стоит 8 или 9 тысяч гривен, – сказал Женя.

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Говоря о происшедшем в тот самый день, Женя Гончаренко признался, что помнит все и ничего не забыл. По словам танцора, к нему приехали друзья из-за границы и они сходили в модный клуб. По дороге к такси неизвестный мужчина на улице начал их толкать, без каких-либо словесных перепалок. А когда подруга Жени начала снимать происходящее, чтобы иметь потом доказательства, это разозлило нападающего.

Помню, как он целенаправленно шел ударить не меня, а ее. Я просто себе бы не простил, если бы мужчина поднял руку на мою подругу. И я не умею драться, я не встряю в конфликты. Единственное, что я смог сделать, это просто встать между ними. Правда рад, что это был я, – сказал Женя Гончаренко.

Что произошло с танцором Нади Дорофеевой?

В начале августа возле одного из киевских клубов возник конфликт между 28-летним мужчиной, который на тот момент еще был работником УГО, и 22-летним танцором Евгением Гончаренко, который выступает в шоу-балете Нади Дорофеевой. Парень вступился за девушку.

В ответ на это нападавший мужчина нанес Евгению сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Спустя две недели Женя вышел из комы и теперь его ждет длительная реабилитация.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

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