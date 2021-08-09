22-летнего избитого танцора Дорофеевой травят в Сети из-за его выступлений в России

Некоторое время назад танцор из шоу-балета Нади Дорофеевой, которого недавно избили возле ночного клуба "Лифт", выступал на талант-шоу в России

Избитого танцора Нади Дорофеевой раскритиковали за выступление в РФ / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Мама танцора Евгения Гончаренко, за избиение которого нападавшего уволили из УГО, рассказала о травле в соцсети. В своем Facebook-аккаунте Ирина Гончаренко опубликовала скриншот с комментарием хейтера, который вспомнил танцору его выступления в России. При этом сам Евгений до сих пор находится в коме.

Ездил на Россию, ножками дрыгал? Попкой вилял? Так какого х*ра его здесь лечат? Лишить гражданства и на Россию! – написал хейтер.

Танцора Нади Дорофеевой затравили из-за выступлений в РФ / Фото: facebook.com/irina.goncharenko.3557

Мама 22-летнего танцора отметила, что подобных гневных комментариев много.

Танцор Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Что известно об избиении танцора Нади Дорофеевой?

Более недели назад возле одного из киевских клубов возник конфликт между 28-летним мужчиной, который на тот момент еще был работником УГО, и 22-летним танцором Евгением Гончаренко, который вступился за девушку.

Нападавший мужчина нанес Евгению сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

По словам мамы Жени, она увидела видео, которого нет в Сети и которое доказывает, что он не провоцировал нападение.

Скриншот Facebook

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

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