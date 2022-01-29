Танцы Бузовой в купальнике озадачили Сеть : "Опять напилась коньяка?"

В Сети обсуждают странные танцы Ольги Бузовой / Фото: instagram.com/buzova86

Публикации Ольги Бузовой всегда вызывают обсуждения в Сети. На этот раз фолловеры обратили внимание на танцы телеведущей.

У себя в Instagram Бузова опубликовала видео, как она танцует с Михаилом Галустяном у бассейна.

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Вхожу в рабочий график уверенно. Впереди месяц съёмок, без выходных, без хорошего сна, но не без спорта и хорошего настроения . За январь я очень соскучилась по работе, я ждала этого дня давно…

В комментариях не все оценили танцы Бузовой. Кто-то сравнил телеведущую с Анастасией Волочковой, некоторые предположили, что звезда перебрала с алкоголем, намекая на отдых в Куршавеле.

"Лучше бы она не танцевала"

"Миша лучше двигается, а Оля клоун"

"Оля, ты опять напилась коньяка?"

"Бузова уже как Волочкова себя ведет"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Ольга Бузова никак не комментирует негативные комментарии в Instagram, а продолжает делиться новыми фото и видео.

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К слову, в Сети часто обсуждают и вокал телеведущей. Недавно появилась видео, как Ольга Бузова поет без фонограммы.

Ранее Ольга Бузова показала свою фигуру без фотошопа.