"Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой": Лолита заступилась за телеведущую после нашумевшего видео

Отдых Ольги Бузовой в Куршавеле активно обсуждали не только в Сети, но и российские звезды

Лолита поддержала Ольгу Бузова после скандальных видео с отпуска в Куршавеле / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Дима Билан осудил певицу Клаку Коку, которая опубликовала видео Ольги Бузовой в нетрезвом состоянии. Лолита тоже решила высказаться о нашумевших кадрах. Артистка не понимает, почему всех так волнует, как проводит свой отпуск Бузова

Пока я отдыхаю в Израиле... Слышу какая-то вонь раздается. Значит, Оля Бузова оторвалась. Клава Кока сняла ее отдыхающей, кто-то там решил моралистов дать. Ребят, вы че, о***ели? Отпуск для этого и существует. Вот я с моим другом Мишей только что вышли от Мари Майслер, мы выпили бутылку вина. Хочу вам сказать, мы после Мари вышли и купили еще две бутылки красного, и собираемся с Мишкой бухать, потому что здесь, кроме нас двоих, никого нет. Поэтому у меня челлендж "Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой", – сказала певица у себя в Instagram

Ольга Бузова в комментариях поблагодарила Лолиту за поддержку.

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"Я просто еще даже не умею бухать, но как нибудь поддержу твой челендж. Лола, лучшая. Люблю"

Скриншот: Instagram

Что за видео Ольги Бузовой в Куршавеле

Клава Кока опубликовала видео, как Ольга Бузова в халате и накинутой сверху куртке идет в спа-салон в Куршавеле. В какой-то момент Ольга садиться на корточки и Клава пытается ее поднять со словами: "Ты в моей куртке, не валяйся, пожалуйста, на полу". В Сети стали обсуждать, что на видео Бузова в нетрезвом состоянии. Затем и телеведущая опубликовала несколько компрометирующих видео.

Видео с отдыха Коки и Бузовой стали обсуждать Ксения Собчак, Дима Билан, Алена Водонаева

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После поднявшийся шуми Клава Кока оправдалась за видео.

Почему люди думают, что если мы веселимся, то обязательно пьяные или под чем-то? А что если это искренние эмоции, радость или просто прикалываемся? Девиз — будь собой, – сказала певица.

Ольга Бузова никак не комментировала видео. Спустя несколько дней в InstaStories она рассказала, что теперь она одна на отдыхе.

Что б никто не переживал, чтоб меня никто не терял, я два дня без всех, одна. Никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза. Сегодня у меня новый инструктор, и он меня реально учит кататься!

Ранее мы рассказывали, что Ольга Бузова публично унизила бывшего мужа.