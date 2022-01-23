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Хрипы и стоны: в Сеть слили запись настоящего вокала Ольги Бузовой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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23 января, 18:41
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Ольгу Бузову уже давно считают одной из худших певиц современного шоу-бизнеса. Так ли это? Давайте послушаем
В Сеть слили запись настоящего вокала Оли Бузовой
В Сеть слили запись настоящего вокала Оли Бузовой / Фото: YouTube, instagram.com/buzova86

Недавно российская исполнительница Ольга Бузова, недавно отпраздновавшая 36-летие, выступала на VK Fest, где также были Филипп Киркоров, Ани Лорак и популярные поющие блогеры из TikTok.

Некоторые из них пели в живую, но не Бузова. Ведь ни одно live-выступление бывшей звезды "Дома-2" не обходится без казусов.

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Так, в Instagram опубликовали отрывок номера Оли, где хорошо слышно, как она в действительности поет.

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А вот, что слышали зрители в записи шоу:

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Ольге Бузовой часто достается в Сети от пользователей. И если телеведущая еще готова терпеть критику своих вокальных данных и постоянной ретуши фото, то вывести из себя ее могут слухи о проблемах с алкоголем.

Ранее в соцсетях обсуждали, как нетрезвая Бузова веселилась в Куршавеле. После этого ее публично поддержала Лолита, которая заявила, что не понимает, почему всех так волнует, как проводит свой отпуск певица и добавила, что "бухает" в поддержку Бузовой.

Мы также рассказывали, что Ольга Бузова публично унизила бывшего мужа.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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