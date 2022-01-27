Как выглядит фигура Бузовой без фотошопа – телеведущая показала видео в купальнике

Иногда Ольга Бузова слишком увлекается редактированием фото и подписчики не сразу могут ее узнать. На этот раз телеведущая решила сделать исключение и опубликовала у себя в Instagram видео без обработки. Ольга Бузова показала, как выглядит ее фигура без фотошопа.
Первый раз купаюсь в Атлантическом океане. Вода холодная, но особенная из-за атмосферы вокруг и да, видео без фильтров. Налетайте обсуждать мою фигуру в 36 лет, – написала телеведущая.
В комментариях мнение разделилось. Кто-то оценил, что телеведущая впервые за долгое время решила ничего не редактировать.
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Впрочем в комментариях некоторые критиковали фигуру Бузовой без фотошопа.
Стоит отметить, недавно Ольга Бузова в одном из интервью признавалась, она спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.
Ранее мама Ольги Бузовой опровергла, что дочь делала пластические операции.