Тарзан поддержал фигуристку Валиеву, которая попала в допинг-скандал: Земля отвергнет вас, дебилы

Сергей Глушко посвятил Камилле Валиевой пост в Instagram. / Фото: Instagram

Недавно на Олимпийских играх вспыхнул громкий скандал – 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева попалась на употреблении допинга.

Но все же спортсменке разрешили продолжить выступление на Олимпиаде-2022. Впрочем, россиянка провалила произвольную программу соревнований в одиночном катании у женщин, оставшись за бортом призерок. Как именно накажут фигуристку – пока неизвестно, ведь неоткрытой остается проба Б Камиллы. После того как ее откроют, будут приняты решения.

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Камила Валиева осталась без медали / Фото: REUTERS

На фоне этого поддержать юную спортсменку решил муж Наташи Королевой. В Instagram Сергей Глушко опубликовал достаточно лаконичное, но рифмованное предложение.

Земля отвергнет вас, дебилы за все падения Камиллы!, – написал Тарзан.

Похоже, что у Тарзана появилось новое увлечение. Кроме, написание картин и стриптиза, он станет писать стихи (но это не точно!).

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Фолловеры оценили поэтные способности Тарзана и поддержали его мнение касательно Валиевой.

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Ранее муж Наташи Королевой в стрингах взбудоражил фанов – смотрите, как это было.