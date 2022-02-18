Тарзан поддержал фигуристку Валиеву, которая попала в допинг-скандал: Земля отвергнет вас, дебилы

Сергей Глушко посвятил Камилле Валиевой пост в Instagram. / Фото: Instagram
Недавно на Олимпийских играх вспыхнул громкий скандал – 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева попалась на употреблении допинга.
Но все же спортсменке разрешили продолжить выступление на Олимпиаде-2022. Впрочем, россиянка провалила произвольную программу соревнований в одиночном катании у женщин, оставшись за бортом призерок. Как именно накажут фигуристку – пока неизвестно, ведь неоткрытой остается проба Б Камиллы. После того как ее откроют, будут приняты решения.
Земля отвергнет вас, дебилы
за все падения Камиллы!, – написал Тарзан.
Похоже, что у Тарзана появилось новое увлечение.
Фолловеры оценили поэтные способности Тарзана и поддержали его мнение касательно Валиевой.
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