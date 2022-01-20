Тарзан уже не тот: муж Наташи Королевой в стрингах взбудоражил фанов

Сергей Глушко, он же Тарзан, очень развеселил фолловеров в Сети своим появлением в стрингах возле собственного произведения искусства

Тарзан показал новую картину, которую он написал. / Фото: instagram.com/tarzan___official

Не так давно супруг Наташи Королевой поделился с фанатами своим секретом – он увлекся написанием картин! Свои работы Тарзан частенько показывает в Instagram, а портреты своей любимой даже хотел продать за довольно кругленькую сумму.

На днях Сергей Глушко, похоже, вдохновился фильмами о мире животных. Он нарисовал шимпанзе и даже сам пошутил над своим произведением искусства.

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Кто там об автопортрете спрашивал? – в шутку спросил Тарзан у подписчиков.

Сергей Глушко в почти голом виде представил свою работу. / Фото: instagram.com/tarzan___official

Как мы видим на фото муж Королевой стал рядом со своей работой, позируя....в одних стрингах синего цвета.

Как сообщает ЕГ, вдохновило на такой креатив Тарзана прошлогоднее турне по Африке.

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Фолловеры не смогли пройти мимо такого кадра и засыпали танцора комментариями:

Талантливый Тарзан. Молодец. Но почему все время голый? Потому что Тарзан?

Балованные вы, девочки. Нормальная пипка.

Какой ты бессовестеный, стоишь в плавках все свое бескультурье показываешь на весь мир.

Уже Тарзан старенький, надо одеваться.

Так нормальная там пипка в его трусах. Он же на фото в спокойном, расслабленном состоянии, а не в рабочем, боевом.

Дядя Сережа, такие плавки уже не носят лет 10.

Скриншот Instagram/tarzan___official

Отметим, что работы Тарзана не раз становились поводом для обсуждений в Сети. Кто-то выражает свое восхищение от его портретов, а другие считают, что это просто картины по номерам. Но как бы то ни было, муж Королевой продолжает хвалиться своими картинами.

Скриншот Instagram/tarzan___official

Раньше Сергей Глушко признался, что рисовать он любил всегда. В юности он даже посещал художественную школу, но когда подрос, у него появились другие интересы.

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Кратко об отношениях Королевой и Тарзана после скандала с изменой

Напомним, певица простила мужу измену, в которой он признался публично. Парочка решила забыть плохое прошлое и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а ее мать Людмила Порывай в одном из интервью обвинила в семейной драме... Андрея Малахова, который обсуждал эту тему в эфире своей программы .

Сам Малахов заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей шоу. Однако из-за дружбы с певицей он отказался от этого предложения. Андрей предупреждал Наташу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Напомним, на днях Наташа Королева вместе с мужем отправились в отпуск в Майами, где живет мать певицы. Оттуда артистка показала, как она с Тарзаном устроила зажигательные танцы в клубе.