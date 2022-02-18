Тарзан підтримав фігуристку Валієву, яка потрапила в допінг-скандал: Земля відкине вас, дебіли

Сергій Глушко присвятив Каміллі Валієвій пост в Instagram. / Фото: Instagram
Нещодавно на Олімпійських іграх у спалахнув гучний скандал – 15-річна фігуристка з Росії Камілла Валієва попалась на вживанні допінгу.
Та все ж спортсменці дозволили продовжити виступ на Олімпіаді-2022. Втім, росіяна провалила довільну програму змагань в одиночному катанні у жінок, залишившись за бортом призерок. Як саме покарають фігуристку – поки невідомо, адже невідкритою залишається проба Б Каміли. Після того, як її відкриють, будуть ухвалені рішення.
Земля отвергнет вас, дебилы
за все падения Камиллы!, – написав Тарзан.
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Фоловери оцінили поетні зідності Тарзана та підтримали його думку щодо Валієвої.
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