"Татарва, черномазая": Злату Огневич травили в детстве из-за внешности ее одноклассники

Злату Огневич обижали в детстве из-за ее схожести с крымскими татарами / Фото: скриншот

Злата Огневич росла в Крыму, но даже несмотря на то, что на полуострове живут представители разных национальностей, будучи маленькой Злата все равно сталкивалась с проявлением расизма.

По словам Огневич, она внешне она всегда отличалась от своих одноклассников. Иногда дети бывают слишком жестоки, переходя все границы:

Реклама

В детстве я была похожа на крымскую татарочку. И меня из-за этого часто дразнили. Было жутко обидно, до слез. Называли меня "татарва", "вонючка". Говорили: "Посмотри на себя, черномазая". Я была забитым ребенком. Но нашла в себе внутреннюю силу благодаря маме, – поделилась Злата в новом выпуске "Холостячки-2".

Фото: скриншот

По словам Златы, именно мама помогла ей справиться с комплексами и подарила веру в себя.

Она меня ставила перед зеркалом. Гладила по волосам, по шее, плечикам. И говорила: "Посмотри на себя, ты такая красивая. Они же маленькие, не понимают. Ты у меня самая любимая, талантливая, прекрасная. Это был период, когда я начала петь, выигрывать в конкурсах, уверенность в себе, благодаря этому у меня появились крылья, я поняла, что моя ценность не в том, что говорят обо мне другие, а в том, какой я себя ощущаю, – со слезами на глазах рассказала Злата.

Фото: скриншот

Сегодня в мире расизм и дискриминация вызывают большое осуждение, но иногда даже звезды на этой почве все равно попадают в скандалы.

Кстати, Оля Полякова на гипершоу "Маска" недавно назвала главных скандалисток в украинском шоубизнесе.

Реклама

Другие материалы по теме: