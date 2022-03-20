Телеведущая Татьяна Лазарева навсегда покинула Россию: возвращаться туда не планирую

Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию / Фото: Instagram

Татьяна Лазарева находилась в Киеве, когда российские войска вторглись в наше государство. Телеведущая приехала сниматься в программе "Лига смеха" и должна была уехать в РФ 25 февраля, однако осталась. Она не по слухам знает, что сейчас украинцы переживают и из-за кого. Также артистка пыталась достучаться до россиян, рассказывая о войне в Украине.

Ранее в одном из интервью актриса признавалась, что наговорила себе на немалый срок и поэтому вряд ли вернется на свою родину, что и произошло.

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И вот, как выяснилось, 55-летняя артистка уехала за границу. Теперь Татьяна Лазарева находится в Испании. Там она планирует устроиться надолго.

Я в Испании. Пришла в себя. Было странное ощущение – вот оно, тело, ноги-руки, всё это дома, в знакомой и абсолютно безопасной обстановке, а вот голова где-то там осталась, в Киеве. Дня три ушло на то, чтобы соединиться, собрать все в кучку. Собралась. Осматриваюсь. Думаю, что дальше. Возвращаться в Россию не планирую, – написала телеведущая в Instagram.

Также Лазарева прокомментировала и злые комментарии, которые она получает от хейтеров. По словам актрисы, у нее к этому стойкий иммунитет.

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Те, кто думает, что у меня уходит хоть миллиграмм сил на сочащиеся ядом комменты каких-то злобных троллей – не переживайте за меня)) У меня к такому стойкий иммунитет. И вы не обращайте внимания, не кормите троллей – подкармливайте себя, любимых, оберегайте и сохраняйте! Мы друг другу ещё пригодимся, – добавила звезда.

Ранее стало известно, что Земфира и Рената Литвинова покинули Россию. Также ходят слухи, что Алла Пугачева с Максимом Галкиным уехали из страны-агрессора.

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