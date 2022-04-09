Тест на москаля: Татьяна Песик показала, как отличить нормального солдата от орка

Татьяна Песик продемонстрировала тест на москаля / Фото: instagram.com/tanet_vip

Актриса Татьяна Песик сейчас активно занимается волонтерской деятельностью. Но, несмотря на все ложности, не забывает о юморе. И иногда, как Игорь Ласточкин, делится забавными видео в Сети.

В своем Instagram-аккаунте актриса показала, как определить русского оккупанта с помощью простого теста. На примере бронежилета актриса показала, как можно отличить орка от нормального солдата.

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В комедийном жанре звезда сериала "Танька и Володька" показала, всю суть пропащей российской армии, которая безжалостно мародерствует в оставленных украинцами домах и пытается украсть все то, что было нажито честным трудом.

Напомним, что на днях украинский певец Олег Скрипка рассказал, как русские орки ограбили его дачу недалеко от Бучи. Оккупанты вынесли даже матрас, а вот дорогостоящую картину известного художника Анатолия Криволапа забыли.

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Как мы писали ранее, сейчас многие украинские знаменитости стали волонтерами и стараются всеми силами помогать нашей армии. Так, Даша Астафьева рассказала, как сменила красивые наряды на спортивный костюм, и помогает на кухне.

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