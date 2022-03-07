Не теряем оптимизм! Игорь Ласточкин снимает скетчи о будущем в России после победы Украины

Юморист Игорь Ласточкин поднимает позитивный настрой и боевой дух украинцев юмористическими скетчами о будущем России после победы Украины в войне

Игорь Ласточкин снимает юмористические скетчи про Россию-2023 / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Сейчас, во время противостояние украинского народа российскому военному вторжению, людям важно не терять веру в будущее и оптимизм. Поэтому многие украинские артисты продолжают делать свою работу и поднимать дух украинцев.

Например, певица Jerry Heil решила написать песню совместно с поклонниками, а Игорь Ласточкин начал снимать юмористические скетчи о будущем России.

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Вот уже несколько дней в своем Instagram актер делится небольшими видеосюжетами. В них он описывает происходящее с россиянами в недалеком 2023 году.

Передавайте россиянам! Так будет, если не остановить путина! – написал под одним из роликов Ласточкин.

С юмором и ироний Ласточкин дает понять россиянам, которые молчат о войне в Украине и поддерживают Владимира Путина, что после окончания "спецоперации" они перенесутся в своем развитии на лет 200 назад и будут полностью отрезаны от цивилизованного мира.

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Украинцам такой формат пришел по душе. Многие отмечают, что смешные видео помогают им справиться с тревогой и не терять веру в победу украинской армии.

Напомним, ранее известные украинские женщины обратились к ВСУ: "Возвращайтесь живыми!".

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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