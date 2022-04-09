Тест на москаля: Тетяна Песик показала, як відрізнити нормального солдата від орка

Тетяна Песик продемонструвала тест на москаля / Фото: instagram.com/tanet_vip

Актриса Тетяна Песік зараз активно займається волонтерською діяльністю. Але, незважаючи на всі помилки, не забуває про гумор. І іноді, як Ігор Ласточкін, ділиться забавними відео в Мережі

У своєму Instagram-акаунті акторка показала, як визначити російського окупанта за допомогою простого тесту. На прикладі бронежилета акторка показала, як можна відрізнити орка від нормального солдата.

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У комедійному жанрі зірка серіалу "Танька і Володька" показала всю суть зниклої російської армії, яка безжально мародерує в залишених українцями будинках і намагається вкрасти все те, що було нажито чесною працею.

Нагадаємо, що днями український співак Олег Скрипка розповів, як російські орки пограбували його дачу неподалік Бучі. Окупанти винесли навіть матрац, а ось дорогу картину відомого художника Анатолія Криволапа забули.

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Як ми писали раніше, зараз багато українських знаменитостей стали волонтерами і намагаються всіма силами допомагати нашій армії. Так, Даша Астаф'єва розповіла, як змінила гарне вбрання на спортивний костюм, та допомагає на кухні.

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