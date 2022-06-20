Тимур Мирошниченко рассказал, как проведение Евровидения-2023 поможет отстроить Украину после войны

Мирошниченко считает, что "Евровидение-2023" можно провести в формате UK+UA / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Недавно Европейский вещательный союз решил перенести "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию, представитель которой занял в этом году 2-е место. Решение еще не окончательное и украинская сторона требует дополнительных переговоров. Но такая ситуация произвела настоящий фурор.

Тимур Мирошниченко тоже считает, что это очень неприятно и неожиданно. В эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24" ведущий объяснил, что к осени еще есть время, чтобы окончательно выбрать место проведения международного конкурса.

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У меня такое чувство, что Европейский вещательный союз (ЕВС) вчера просто без Украины, без консультации с нашими представителями власти, с телекомпанией взял и решил, что мы "Евровидения" в Украине делать не будем. Это очень досадно. На самом деле у нас еще есть время до того, чтобы объявить, что столицей "Евровидения" будет, например, Киев, Львов или Одесса. Я уверен, что наш оргкомитет придумал бы несколько вариантов и какие-нибудь запасные варианты в той же Британии или Польше. А ребята решили опередить как минимум на три месяца, – объяснил Мирошниченко.

В украинском обществе люди разделились на два лагеря: одни за то, чтобы "Евровидение-2023" прошло в Украине, другие – категорически против. Тимур же объяснил, что Украина в этом году может хорошо сэкономить на проведении конкурса.

У нас есть проблем гораздо больше и других масштабов. Но, насколько мне известно, сразу уже в ночь после финала ("Евровидение-2022", – Ред.) минимум 3-4 европейских телекомпании предложили свое финансовое участие в организации конкурса в Украине. С очень высокой вероятностью, мы можем сделать "Евровидение" на территории Украины, не потратив на это ни одной гривны из бюджета. Это может быть уникальным и интересным случаем, – поделился ведущий.

Кроме того, Мирошниченко уверяет, что этот конкурс нам очень нужен, потому что он поможет отстроить страну после окончания войны.

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Если мы делаем такой конкурс и его смотрит в порядке 200 млн человек, а говорят о нем еще больше, на который приезжают десятки тысяч гостей – это помогает двигаться экономике, которая затем работает на восстановление страны. Понятно, что в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, конечно, было бы некрасиво и неправильно проводить конкурс. С другой стороны, мы смотрим в перспективу, верим в ВСУ, в нашу победу, и мы планируем в мае уже жить в свободной и мирной Украине. И именно "Евровидение" – отличный толчок как минимум для того региона, где он будет происходить и как максимум для всей страны, – отметил ведущий.

По мнению Мирошниченко, "Евровидение-2023" можно было бы провести в "объединенном" формате.

Я на днях включался в разные британские медиа и везде звучит одно предложение, то есть в любом случае где бы конкурс ни состоялся – попытаться сделать что-нибудь общее. Сейчас Украина и Британия – две страны, которые "правят балом" по всем вопросам, передовые в своих решениях, меняют политическую карту. И учитывая нашу близость этого времени, такой формат как UK+UA был бы интересен, даже если это будет в Украине или Британии, – высказался Тимур.

Напомним, недавно фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк высказался против проведение "Евровидения-2023" не в Украине. Он тоже считает решение поспешным.

Кстати, нас также поддержал в этом вопросе и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик считает, что украинцы смогут провести конкурс дома.