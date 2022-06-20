Тімур Мірошниченко розповів, як проведення Євробачення-2023 допоможе відбудувати Україну після війни

Мірошніченко вважає, що "Євробачення-2023" можна провести у форматі UK+UA / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нещодавно Європейська мовна спілка вирішила перенести "Євробачення-2023" з України до Великої Британії, представник якої посів цьогоріч 2-ге місце. Рішення ще не остаточне і українська сторона вимагає додаткових перемовин. Але така ситуація викликала справжній фурор.

Тимур Мірошніченко теж вважає, що це дуже неприємно та несподівано. В ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24" ведучий пояснив, що до осені ще є час, щоб остаточно вибрати місце проведення міжнародного конкурсу.

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У мене таке відчуття, що Європейський мовний союз (ЄМС) учора просто без України, без консультації з нашими представниками влади, з телекомпанією взяв та вирішив, що ми "Євробачення" в Україні робити не будемо. Це дуже прикро. Насправді ми маємо ще час до того, щоб оголосити, що столицею "Євробачення" буде, наприклад, Київ, Львів чи Одеса. Я впевнений, що наш оргкомітет вигадав би кілька варіантів і якісь запасні варіанти в тій же Британії чи Польщі. А вони вирішили випередити щонайменше як на три місяці, – пояснив Мірошниченко.

В українському суспільстві люди розділились на два табори: одні за те, щоб "Євробачення-2023" пройшо в Україні, інші – категорично проти. Тимур же пояснив, що Україна цьогоріч добряче може зекономити на проведенні конкурсу.

У нас є проблем значно більше і інших масштабів. Але наскільки мені відомо, одразу вже в ніч після фіналу ("Євробачення-2022", – Ред.) щонайменше 3-4 європейські телекомпанії запропонували свою фінансову участь в організації конкурсу в Україні. З дуже високою ймовірністю, ми можемо зробити "Євробачення" на території України, не витративши на це жодної гривні з бюджету. Це може бути унікальним та цікавим випадком, – поділився ведучий.

Окрім того, Мірошніченко запевняє – цей конкурс нам дуже потрібен, бо він допоможе відбудувати країну після закінчення війни.

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Якщо ми робимо такий конкурс і його дивиться в порядку 200 млн людей, а говорять про нього ще більше, на який приїжджають десятки тисяч гостей – це допомагає рухатися економіці, яка потім працює на відбудову країни. Зрозуміло, що в тому стані, в якому ми зараз перебуваємо, звичайно ж, було б некрасиво і неправильно проводити конкурс. З іншого боку, ми дивимося в перспективу, віримо у ЗСУ, в нашу перемогу і ми плануємо в травні вже жити у вільній та мирній Україні. І саме "Євробачення" – відмінний поштовх як мінімум для того регіону, де він відбуватиметься і як максимум для всієї країни, – відзначив ведучий.

На думку Мірошниченка, "Євробачення-2023" можна було б провести у "об'єднаному" форматі.

Я днями включався в різні британські медіа і скрізь звучить одна пропозиція, тобто в будь-якому випадку де б конкурс не відбувався – спробувати зробити щось спільне. Наразі Україна та Британія – дві країни, які "керують балом" у всіх питаннях, передові у своїх рішеннях, змінюють політичну карту. І з огляду на нашу близькість цього часу, такий фромат як UK+UA було б цікаво, навіть якщо це буде в Україні чи Британії, – висловився Тимур.

Нагадаємо, нещодавно фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк висловився проти проведення "Євробачення-2023" не в Україні. Він також вважає рішення поспішним.

До речі, нас також підтримав у цьому питанні і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Політик вважає, що українці зможуть провести конкурс вдома.