Тина Кароль матом обратилась к Путину: "Я испепелю тебя! Берегись, х**ло!"

Тина Кароль назвала Путина сыном дьявола / Фото: instagram.com/tina_karol

Украинские знаменитости, как и многие граждане, не могут молчать о происходящем в Украине. Иногда их речи в адрес президента-агрессора Владимира Путина звучат жестко и с крепким словцом.

Музыкант и продюсер Андрей Данилко не постеснялся в прямом эфире послать Путина "в этот свой, бл*дь, бункер и застрелиться нах*й".

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Следом за артистом на военные действия в Киеве и по всей Украине отреагировала Тина Кароль. Исполнительница в Instagram выставила видео, на котором видно, как небо Киева озарил мощный взрыв после атаки российских войск.

На фоне ужасающих кадров Тина Кароль жестко обратилась к Владимиру Путину:

Ты сын дьявола, зря рожденное дитя, урод. Ты чертило. Ты мразь. Я испепелю тебя, стерегись, х**ло!

Скриншот – instagram.com/tina_karol/

Таких слов от Тины Кароль мало кто ожидал, но стоит отметить, что сейчас они четко описывают позицию всех украинцев и представителей многих стран мира, которые против войны в Украине и путинского режима.

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Напомним, Катя Осадчая публично призвала не молчать украинок, которые работают в России. А народная артистка София Ротару не стала молчать о вторжении России.

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