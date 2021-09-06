Тина Кароль в роскошном платье с высоким разрезом получила новое прозвище от поклонников (фото)

Тина Кароль надела черное платье и свела с ума своих фанатов / Фото: instagram.com/tina_karol
Благодаря новому образу Тина Кароль, которая впечатлила достижением сына в школе, ее прозвали "черной королевой". На фото, которое Тина опубликовала в Instagram, артистка позирует в шикарном черном платье с высоким разрезом от бренда LaBourjoisie.
Если обычно Тина кокетливо улыбается на многих снимках в соцсетях, то на свежем кадре она, по словам поклонников, выглядит довольно строгой, но сексуальной.
В комментариях поклонники артистки накрыли ее волной комплиментов, отметив, что Кароль "из белой королевы превратилась в черную":
- Очень красиво!
- Невероятно красивая!
- Черная королева.
- Белая королева стала черной.
- Эстетический шок, вау!
Поклонники ждут, что Тина Кароль в скором времени опубликует еще несколько фото в таком образе.
Еще несколько новостей о Тине Кароль:
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- Режиссер Олег Боднарчук больше не сотрудничает с Кароль после ссоры на вокальном шоу.
Смотрите интервью Тины Кароль для программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":